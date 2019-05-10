Семшов: У «Арсенала» многое не получалось, но три очка взяли

Игорь Семшов
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«Безусловно, тяжелая игра. Легких игр в чемпионате не бывает. Что помогло победить? Коллективизм ребят, желание.
Многое не получалось, но три очка взяли, двигаемся вперед. Готовимся к Кубку.
Травма Джорджевича? Безусловно, терять игрока в начале матча неприятно, но все 20 игроков готовы выйти на поле и при необходимости заменить другого.
Ничего страшного. Насколько он выбыл — решат врачи команды. Вышедшие на замену футболисты хорошо вошли в игру», — сказал специалист в эфире телеканала «Матч премьер». 0