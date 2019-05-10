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    «Анжи» близок к прекращению существования, заявил Адиев

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    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев после матча с «Арсеналом» (0:1) в 28-м туре чемпионата России сказал, что клуб может прекратить существование.

    Магомед Адиев
    Магомед Адиев

    Команда лишилась шансов сохранить прописку в премьер-лиге.

    «Пока все идет к прекращению существования.

    Будем надеяться на то, что за оставшееся время найдутся люди, которым небезразлична судьба "Анжи", и они помогут клубу хотя бы сохранить профессиональный статус.

    Ведутся ли переговоры с потенциальными спонсорами? Я этой ситуации не касаюсь — заточен на спортивной составляющей.

    Если даже клуб сохранит профессиональный статус, на что я очень рассчитываю, у меня в любом случае заканчивается контракт, и я буду рассматривать варианты дальнейшего продолжения карьеры.

    Посмотрим, как будут идти дела у "Анжи", какие будут предложения — а там уже буду решать.

    Предлагало ли руководство "Анжи" мне новый контракт? Думаю, клубу сейчас не до этого — у нас очень глубокий финансовый кризис.

    Руководители клуба сейчас больше озабочены тем, как сохранить профессиональный статус клуба», — цитирует Адиева ТАСС.

    «Анжи» занимает 15-е место в чемпионате России, имея в активе 20 очков. 0

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