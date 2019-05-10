«Анжи» близок к прекращению существования, заявил Адиев

Главный тренер «Анжи»после матча с(0:1) в 28-м туре чемпионата России сказал, что клуб может прекратить существование.

Команда лишилась шансов сохранить прописку в премьер-лиге.

«Пока все идет к прекращению существования.

Будем надеяться на то, что за оставшееся время найдутся люди, которым небезразлична судьба "Анжи", и они помогут клубу хотя бы сохранить профессиональный статус.

Ведутся ли переговоры с потенциальными спонсорами? Я этой ситуации не касаюсь — заточен на спортивной составляющей.

Если даже клуб сохранит профессиональный статус, на что я очень рассчитываю, у меня в любом случае заканчивается контракт, и я буду рассматривать варианты дальнейшего продолжения карьеры.

Посмотрим, как будут идти дела у "Анжи", какие будут предложения — а там уже буду решать.

Предлагало ли руководство "Анжи" мне новый контракт? Думаю, клубу сейчас не до этого — у нас очень глубокий финансовый кризис.

Руководители клуба сейчас больше озабочены тем, как сохранить профессиональный статус клуба», — цитирует Адиева ТАСС.

«Анжи» занимает 15-е место в чемпионате России, имея в активе 20 очков. 0