«Барселона» готовит распродажу игроков

готова предстоящим летом расстаться с 10 футболистами в попытке перестроить состав, передает AS.

В этом списке присутствуют Самюэль Умтити, Иван Ракитич, Филиппе Коутиньо и другие.

Отмечается, что Кевин-Принс Боатенг и Джейсон Мурильо, играющие за «Барселону» на правах аренды, вернутся в «Сассуоло» и «Валенсию» соответственно.

Джаспер Силлессен, Томас Вермален и Рафинья Алькантара также будут выставлены на продажу, так как не имеют в клубе регулярной игровой практики.

Ранее «Барселона» не смогла выйти в финал Лиги чемпионов, уступив «Ливерпулю» на «Энфилде» со счетом 0:4. 0