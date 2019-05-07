«Аякс» — «Тоттенхэм»: где и когда смотреть онлайн матча Лиги чемпионов

8 мая на «Йохан Кройфф Арена» амстердамскийпримет лондонскийв рамках второго полуфинального матча Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась со счетом 0:1 в пользу нидерландского коллектива. Как и в прошлый раз, данный поединок начнется в 22:00 мск.

«Аякс» проводит прекрасный сезон. Вряд ли кто-нибудь ожидал от этой команды такой зрелищной игры. В Европе на своем пути клуб уже смел мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Вполне возможно, что теперь на очереди «Тоттенхэм». «Аяксиды» пропускали в 5 последних матчах плей-офф, однако они не проигрывают уже 4 встречу кряду, выиграв 3 из них.

«Тоттенхэм» заметно сбавил в конце сезона. Тем не менее свою историю клуб уже переписал, первый раз пройдя в полуфинал за последние 50 с лишним лет. Несмотря на поражение шансы у «шпор» все еще есть. Они забивали в двух прошлых играх финальной стадии турнира на выезде. Для гостей важно сделать это снова. Стоит отметить, что из-за травмы у лондонского коллектива не сыграют два ключевых футболиста — Кейн и Вертонген.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Что касается беттинга, то здесь можно столкнуться с такими коэффициентами: 2.13 на победу хозяев, 3.34 на победу гостей и 3.67 букмекеры предлагают на ничью.

Прогноз на матч «Аякс» — «Тоттенхэм» сделали на сайте LiveSport.Ru. Там эксперты предложили несколько возможных исходов, и один из них имеет самый заманчивый коэффициент — 2.15.

Конечно же, без прямых трансляций тоже не обойдется. В онлайн-режиме за поединком можно будет проследить на сайте LiveCup.Run, воспользовавшись вот этой ссылкой. Также игру покажут по телеканалам Матч ТВ, Матч Футбол и Футбол 2. 0