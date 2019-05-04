Хомуха: Юношеской сборной России не хватило концентрации при стандартах

Старший тренер юношеской сборной Россиипрокомментировал поражение команды в первом матче Евро-2019 с командой(2:3).

«Не хватило концентрации при "стандартах" — три мяча были забиты со стандартных положений. В этом только наша вина.

Нервозность в начале матча? Она в том числе связана с тем, что это был первый матч на турнире.

Кроме того, футбольное поле было нестандартных размеров — оно было уже. Поэтому плотность игры была выше, ребята не всегда принимали правильные решения.

Ребята смогли переломить ход матча, который складывался для нас очень неудачно в первом тайме. Во втором тайме мы забили два мяча и были близки к тому, чтобы забить третий», — передает слова специалиста ТАСС.

Добавим, что в следующем матче на турнире Сборная России 7 мая сыграет с командой Португалии. 0