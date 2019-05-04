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    Хомуха: Юношеской сборной России не хватило концентрации при стандартах

    Сборная России Футбол России Сборная Исландии
    Старший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха прокомментировал поражение команды в первом матче Евро-2019 с командой Исландии (2:3).

    Дмитрий Хомуха
    Дмитрий Хомуха

    «Не хватило концентрации при "стандартах" — три мяча были забиты со стандартных положений. В этом только наша вина.

    Нервозность в начале матча? Она в том числе связана с тем, что это был первый матч на турнире.

    Кроме того, футбольное поле было нестандартных размеров — оно было уже. Поэтому плотность игры была выше, ребята не всегда принимали правильные решения.

    Ребята смогли переломить ход матча, который складывался для нас очень неудачно в первом тайме. Во втором тайме мы забили два мяча и были близки к тому, чтобы забить третий», — передает слова специалиста ТАСС.

    Добавим, что в следующем матче на турнире Сборная России 7 мая сыграет с командой Португалии. 0

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