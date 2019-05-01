Почеттино: Очень обидно, что подарили «Аяксу» гол

Главный тренер «Тоттенхэма»высказал мнение о поражении от(0:1) в первом полуфинале Лиги чемпионов.

«Уверен, еще ничего не ясно. Да, нам будет трудно... Но очень важно хорошо подготовиться к ответной встрече. Мы попробуем победить в Амстердаме. Устроит только один результат — победа.

Очень обидно, что подарили сопернику гол. Первые 30 минут испытывали колоссальные проблемы. Они действовали значительно энергичнее нас. Думаю, это и стало определяющим фактором.

Во втором тайме мы прижали "Аякс" к воротам. Наконец-то стали прессинговать должным образом. Второй тайм дает нам надежду перед ответным поединком.

В перерыве мы многое поправили. Внесли тактические коррективы, которые должны были внести. Мы создали недостаточно моментов для взятия ворот.

Доходили до чужих ворот, но стопроцентных возможностей забить не было. Да, было чувство, что можем забить, но не хватало последнего паса или завершающего удара», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0