Вертонген: Быть по другую сторону баррикад в матче с «Аяксом» очень странно

Защитник «Тоттенхэма»поделился ожиданиями от противостояния св 1/2 финала Лиги чемпионов.

Напомним, что бельгийский игрок выступал за амстердамцев с 2003 по 2012 годы.

«Я хотел сыграть с "Аяксом". Даже с ПСВ или "Фейеноордом". В начале сезона мне не хватало таких матчей.

Я уже давно не играл на родине и соскучился по таким играм, и вот теперь мы получили "Аякс". В полуфинале Лиги чемпионов.

Для меня, как для человека, выросшего там, это странно. Я рос в этом городе, воспитывался в этом клубе и до сих пор знаю там всех. Быть по другую сторону баррикад очень странно», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0