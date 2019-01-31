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    «Бетис» победил «Эспаньол» и вышел в полуфинал Кубка Испании

    Кубок Испании Футбол Испании Эспаньол Бетис
    В ответном матче 1/4 финала Кубка Испании «Бетис» на своем поле одержал победу в дополнительное время над «Эспаньолом» — 3:1 д.в.

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    В составе победителей отличились Джовани Ло Чельсо, Серхио Леон и Аисса Манди.

    За гостей забил Лео Баптистан.

    Отметим, что в концовке основного времени у «Эспаньола» был удален Марк Рока.

    Первый матч завершился вничью — 1:1.

    Кубок Испании. 1/2 финала. Ответный матч
    «Бетис» — «Эспаньол» — 3:1 д.в. (0:1, 1:0, 2:0)
    Голы: Леу Баптистан, 33 (0:1). Ло Сельсо, 76 (1:1). Леон, 95 (2:1). Манди, 99 (3:1)«Бетис»: Хоэль Роблес, Сидней, Бартра, Манди, Гуардадо (Хави Гарсия, 103), Каналес, Виллиам Карвалью (Хоакин, 56), Ло Сельсо, Лорен Морон, Франсис Герреро, Лайнес (Леон, 61)«Эспаньол»: Роберто, Росалес, Хави Лопес, Лопес, Эрмосо, Виктор Санчес, Рока, Мелендо (Гранеро, 68), Пьятти (Серхио Гарсия, 82), Леу Баптистан (Дардер, 95), Борха ИглесиасПредупреждения: Эрмосо, 13. Лайнес, 36. Ло Сельсо, 51. Рока, 58. Манди, 72. Росалес, 85. Гранеро, 87. Леу Баптистан, 90. Каналес, 90+1. Леон, 90+2. Серхио Гарсия, 92. Франсис Герреро, 115Удаление: Рока, 90+4
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