«Бетис» победил «Эспаньол» и вышел в полуфинал Кубка Испании

В ответном матче 1/4 финала Кубка Испаниина своем поле одержал победу в дополнительное время над— 3:1 д.в.

Фрагмент матча twitter.com/RealBetis 1000 Фрибет для всех Забрать!

В составе победителей отличились Джовани Ло Чельсо, Серхио Леон и Аисса Манди.

За гостей забил Лео Баптистан.

Отметим, что в концовке основного времени у «Эспаньола» был удален Марк Рока.

Первый матч завершился вничью — 1:1.