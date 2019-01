Полузащитник «Сассуоло»будет выступать на правах аренды до конца текущего сезона за, сообщает официальный сайт каталонцев.

Соглашение включает в себя вариант с выкупом 31-летнего ганца за 8 миллионов евро. Футболист будет представлен в качестве игрока «Барселоны» во вторник, 22 января.

В текущем сезоне Боатенг сыграл в 15 матчах за «Сассуоло», забил пять голов и отдал две голевые передачи.

