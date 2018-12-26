«Арсенал» на выезде поделил очки с «Брайтоном».

Лондонскийна выезде сыграл вничью с(1:1) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

Фрагмент матча twitter.com/Arsenal/ 1000 Фрибет для всех Забрать!

Счет в матче был открыт на 7-й минуте. Ляказетт здорово отобрал мяч в штрафной площади «Брайтона», и пока пытался накрутить сразу трёх защитников, один из них успел снаряд выбить — прямо на Обамеянга, который слева по красивой дуге отправил снаряд в дальний угол ворот Райана.

На 35-й минуте отбились игроки «Брайтона» после углового, и Прёппер со своей половины поля сделал длиннющую передачу вперёд. В итоге Юрген Локадия оказался быстрее, вышел один на один, прокинул мяч мимо Лено и отправил его в пустой створ.

«Арсенал» с 38 очками поднялся на четвертое место, в зону Лиги чемпионов, в турнирной таблице, а «Брайтон» расположился на 13-й строчке, имея в активе 22 очка. 0