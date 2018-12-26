ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хоккеисты «Автомобилиста»КХЛ. «Автомобилист» обыграл «Авангард», «Ак Барс» уступил «Сочи»
  • 19:55
    • «Манчестер Сити» проиграл «Лестеру» на выезде
  • 22:09
    • «Арсенал» на выезде поделил очки с «Брайтоном».
  • 20:17
    • Дубль Погба помог «МЮ» обыграть «Хаддерсфилд»
  • 20:05
    • «Тоттенхэм» отгрузил пять мячей «Борнмуту», Сон Хын Мин оформил дубль
  • 19:57
    • «Ливерпуль» разгромил «Ньюкасл» на «Энфилде»
    Все новости спорта

    «Арсенал» на выезде поделил очки с «Брайтоном».

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Арсенал Брайтон энд Хоув Альбион Календарь АПЛ
    Лондонский «Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Брайтон энд Хоув» (1:1) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Счет в матче был открыт на 7-й минуте. Ляказетт здорово отобрал мяч в штрафной площади «Брайтона», и пока пытался накрутить сразу трёх защитников, один из них успел снаряд выбить — прямо на Обамеянга, который слева по красивой дуге отправил снаряд в дальний угол ворот Райана.

    На 35-й минуте отбились игроки «Брайтона» после углового, и Прёппер со своей половины поля сделал длиннющую передачу вперёд. В итоге Юрген Локадия оказался быстрее, вышел один на один, прокинул мяч мимо Лено и отправил его в пустой створ.

    «Арсенал» с 38 очками поднялся на четвертое место, в зону Лиги чемпионов, в турнирной таблице, а «Брайтон» расположился на 13-й строчке, имея в активе 22 очка. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Рождественское безумие. Десять самых сумасшедших праздничных матчей в чемпионате Англии
  • Вчера в 22:04
    •
  • Прогноз
  • «Саутгемптон» — «Вест Хэм»
  • 1.67
  • Завтра в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» и «Наполи» снова сыграют на «низ»
  • «Интер» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • «Амур» и СКА могут порадовать результативным поединком
  • «Амур» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • Продолжит ли «Саутгемптон» свою удачную серию?
  • «Саутгемптон» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хоккеисты молодежной сборной России Хоккей В Канаду — за медалями. Российская «молодежка» должна улучшить прошлогодний результатСМИ — о предстоящем старте молодежного чемпионата мира по хоккею 14:160
  • 18:17
    • СМИ: Князь Монако уволит Рыболовлева и пригласит Клинсманна
  • 17:24
    • ФСБ проверит Глушакова на дачу взятки полицейским
  • 16:29
    • «Милан» не смог забить аутсайдеру Серии А
    Игроки «Тоттенхэма» Футбол Рождественское безумие. Десять самых сумасшедших праздничных матчей в чемпионате АнглииВспоминаем лучшие английские битвы в «боксинг-дэй» Вчера в 22:040
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Ливерпуль» и «МанСити» не подведут болельщиков на Рождество
  • 4.50
    •
  • 22:24
    • «Ак Барс» на выезде уступил «Сочи»
  • 21:59
    • «Рома» одержала домашнюю победу над «Сассуоло»
  • 21:43
    • «Слован» одолел «Торпедо», прервав серию из 13 поражений
    Унаи Эмери Футбол Проблемы Гвардиолы, прорыв «МЮ» и страдалец ЭмериНекоторые европейские чемпионаты уже ушли на зимний перерыв, но в Англии борьба продолжается Вчера в 15:220
  • 16:15
    • КХЛ объявила имена тренеров на Матч звезд-2019
  • 14:44
    • «Оренбург» может возглавить Каррера
  • 14:30
    • Слепов выиграл первый спринт на «Ижевской винтовке»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие