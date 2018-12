Моуринью: Мне нечего сказать

отказался отвечать на вопросы журналиста во время прогулки.

Представитель Sky Sports просил Моуринью прокомментировать уход из «МЮ», однако португалец отказался давать комментарии, а также говорить о своем будущем.

«Я могу просто прогуляться или нет? Я ничего вам не скажу по поводу своего увольнения, вы же меня знаете. Мне нечего сказать. Если хотите прогуляться со мной, то предлагаю дойти до Баттерси — не проблема. Планы на будущее? Мне нечего вам сказать. До свидания» — сказал Моуринью.

Напомним, 18 декабря Моуринью был уволен из «МЮ».

«I have nothing to say. You know me.» 🤐

Jose Mourinho speaks for the first time since leaving @ManUtd near his home in London.

