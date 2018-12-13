Участники плей-офф Лиги чемпионов 2018/2019, жеребьевка — 17 декабря

12 декабря закончился групповой этап Лиги чемпионов УЕФА сезона 2018/2019.

Российские команды — «Локомотив» и ЦСКА — не сумели пробиться в плей-офф турнира, более того, не смогли попасть даже в Лигу Европы, заняв в своих группах четвертые места.

Больше всего представителей в весенней части Лиги чемпионов будет у Англии. АПЛ представлена сразу четырьмя командами: «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Все 16 команд: «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «Боруссия Д», «Шальке-04», «Бавария» (Германия), «Барселона», «Реал», «Атлетико» (Испания), «Ювентус», «Рома» (Италия), ПСЖ, «Лион» (Франция), «Порту» (Португалия), «Аякс» (Нидерланды).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

8 команд, которые заняли третьи места и пробились в 1/32 финала Лиги Европы: «Наполи», «Интер» (Италия), «Брюгге» (Бельгия), «Галатасарай» (Турция), «Бенфика» (Португалия), «Шахтёр» (Украина), «Виктория Пльзень» (Чехия), «Валенсия» (Испания).

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов состоится 17 декабря 2018 года. Первые матчи 1/8 финала пройдут 12, 13, 19 и 20 февраля, ответные — 5, 6, 12 и 13 марта 2019 года. 0