не будет проводить матч 21-го тура чемпионата Испании св Майами, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

«Барселона» отказалась от матча с «Жироной» в США twitter.com/FCBarcelona 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Клуб отказывается от своей желания проводить матч в Майами после осознания того, что сторонам не удалось прийти к консенсусу по поводу этого предложения. Мы были готовы провести эту игру, мы осознавали все выгоды, но, поскольку договоренности нет, этот проект не может быть реализован», — говорится в заявлении «сине-гранатовых».

Напомним, что матч «Жирона» — «Барселона» должен был пройти в Майами 27 января с подачи руководства Ла Лиги, но против выступили Королевская федерация футбола, профсоюз игроков и ФИФА.

Таким образом, матч «Жирона» — «Барселона» состоится в Жироне на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» 27 января 2019 года. 0