12 команд за тур до окончания группового этапа Лиги чемпионов гарантировали себе выход в плей-офф турнира.

12 команд гарантировали себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов uefa.com 100% Высокие коэффициенты Играть!

Путевку в весеннюю стадию ранее завоевали: «Барселона» (Испания), «Бавария» (Германия), «Аякс» (Нидерланды), «Манчестер Сити» (Англия), «Реал» (Испания), «Рома» (Италия), «Ювентус» (Италия«) и "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Атлетико" (Испания), "Боруссия" Д (Германия), "Порту" (Португалия) и "Шальке" (Германия). Таким образом, осталось определить еще четырёх участников 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, российские клубы третий год подряд не сумели выйти в 1/8 финала турнира. 0