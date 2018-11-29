ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Садио МанеОни решают. Топ-5 атакующих трио Европы
  • 09:03
    • «Оклахома» обыграла «Кливленд», четвертая подряд победа «Миннесоты»
  • 00:56
    • «Ливерпуль» в Париже проиграл ПСЖ
  • 22:45
    • «Локомотив» одержал первую победу в Лиге чемпионов
  • 01:06
    • «Порту» обыграл «Шальке» и гарантировал себе первое место в группе
  • 00:59
    • «Наполи» взял верх над «Црвеной Звездой»
    Все новости спорта

    12 команд гарантировали себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов

    Лига чемпионов Футбол Испании Барселона Реал Мадрид Атлетико Футбол Германии Бавария Боруссия Д Шальке 04 Футбол Англии Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Португалия Порту Аякс Футбол Италии Ювентус Рома Календарь Лиги чемпионов
    12 команд за тур до окончания группового этапа Лиги чемпионов гарантировали себе выход в плей-офф турнира.

    12 команд гарантировали себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов
    12 команд гарантировали себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Путевку в весеннюю стадию ранее завоевали: «Барселона» (Испания), «Бавария» (Германия), «Аякс» (Нидерланды), «Манчестер Сити» (Англия), «Реал» (Испания), «Рома» (Италия), «Ювентус» (Италия«) и "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Атлетико" (Испания), "Боруссия" Д (Германия), "Порту" (Португалия) и "Шальке" (Германия). Таким образом, осталось определить еще четырёх участников 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Напомним, российские клубы третий год подряд не сумели выйти в 1/8 финала турнира. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Лучше поздно, чем никогда: первая победа «Локо» в ЛЧ
  • 02:20
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Рапид»
  • 1.95
  • Сегодня в 18:50
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удачно ли Кононов дебютирует в еврокубках со «Спартаком»?
  • «Спартак» — «Рапид». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Астана» и «Динамо» сыграют результативно
  • «Астана» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Фактор Коваржа поможет «Автомобилисту» победить «Авангард»
  • «Авангард» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Локомотив» — «Галатасарай» Футбол ЛЧ. «Локомотив» победил «Галатасарай», ПСЖ обыграл «Ливерпуль»Обзор матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов 01:300
  • 00:26
    • Семин: Мы завоевали очки для России, хотя РПЛ ни разу не пошла нам навстречу
  • 00:07
    • ЦСКА одержал 14-ю победу подряд в КХЛ
  • 22:47
    • «Атлетико» обыграл «Монако» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
    «Манчестер Юнайтед» вырвал путевку в плей-офф ЛЧ Футбол Бледный «МЮ» страдает от своей нервозностиРазбор матча «Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз» Вчера в 16:460
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Заработает ли «Локомотив» первые очки в этой ЛЧ?
  • 2.35
    •
  • 08:07
    • 12 команд гарантировали себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • 00:58
    • «Боруссия» и «Брюгге» счет не открыли
  • 00:34
    • Гильерме: «Локомотив» был сильнее, чем в Турции, поэтому и заслужили победу
    СКА — «Витязь» Хоккей КХЛ. «Ак Барс» победил «Торпедо», СКА разгромил «Витязь»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 28 ноября 00:240
  • 22:41
    • Дембеле, Месси и Коутиньо в атаке «Барселоны» в матче с ПСВ
  • 22:21
    • Кейн выдет в стартовом составе на матч с «Интером»
  • 22:02
    • СКА забросил шесть безответных шайб «Витязю»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие