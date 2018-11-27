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    Семин: Сложно сказать, какую тактику выберет «Галатасарай»

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    Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в преддверии матча Лиги чемпионов с «Галатасараем» рассказал подготовке, ротации и о тактике турецкой команды.

    Юрий Сёмин
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    «У Фернандеша микротравма. Это игрок основы. То же самое могу сказать и про Бориса. Кто и каком матче выйдет, покажут тренировки. Все готовятся к игре с "Галатасараем".

    Мы больше смотрели на свои возможности. В Лиге чемпионов мы никому не уступали в плане создания моментов, но ничего не забили. То же самое и в обороне. Допускали такие ошибки, которые в Лиге чемпионов не прощают.

    Сегодня еще проведем теорию. Все в комплексе и даст подготовку к матчу. Что касается "Галатасарая", это хорошая команда, которая может играть по разным схемам. Терим — хитрый тренер. Сложно сказать, какую тактику выберут турки.

    Судя по тренировочной работе, Смолов готов играть. Но все определяют матчи. Есть эмоциональные факторы, уверенность в себе. В этом плане он должен выйти на более высокий уровень.

    У любой команды есть свои козыри. Турецкие команды техничные, играют комбинационно и азартно. Не думаю, что у "Локомотива" есть проблемы с турками.

    У нас были победы над "Галатасараем". Мы тогда выходили из группы, а они нет. Обычное противостояние», — приводит слова Семина клубная пресс-служба. 0

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