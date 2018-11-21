Третий еврокубковый турнир будет введен после 2024 года

Президент Ассоциации европейских клубов и по совместительству президент «Ювентуса»сообщил, что не ранее чем через шесть лет появится третий еврокубок.

Андреа Аньелли juventus.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Мы работали над разработкой третьего турнира европейского уровня, сейчас мы ждем одобрения этой идеи от Исполнительного комитета в декабре. Если проект будет одобрен, третий турнир появится после 2024 года.

Если еще заглянуть немного вперед, то мы планируем изменить международный календарь. Нам нужно организовать все так, чтобы чемпионаты стран соответствовали международным турнирам. Необходимо изучить вопросы работы трансферных окон, найти баланс между внутренними и международными соревнованиями, оставить в календаре промежутки для отпуска. Как только все это будет решено, мы сможем выбрать формат нового турнира», — приводит слова Аньелли Football Italia.

Ранее сообщалось о планах организации ввести такой турнир к сезону-2021/22. 0