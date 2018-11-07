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    Фекир и Депай сыграют в атаке «Лиона» в матче против «Хоффенхайма»

    «Лион» — «Хоффенхайм»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

    Лига чемпионов Футбол Франции Лион Футбол Германии Хоффенхайм 1899 Календарь Лиги чемпионов
    Стали известны стартовые составы на матч Лиги чемпионов «Лион» — «Хоффенхайм».

    Мемфис Депай
    Мемфис Депай
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    «Лион»: Лопеш, Рафаэль, Марсело, Морель, Денайер, Менди, Ндомбеле, Тусар, Ауар, Фекир, Депай.

    «Хоффенхайм»: Бауманн, Кадержабек, Нуху, Фогт, Бичакчич, Шульц, Демирбай, Гриллич, Крамарич, Жоэлинтон, Бельфодиль.

    Игра начнется в 23:00 мск на «Стад де Люмьер» в Лионе. Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды).

    У «Лиона» после трех туров 5 очков и второе место в группе F, у «Хоффенайма» — 2 очка.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Коэффициенты букмекеров немного на стороне хозяев. Победа «Лиона» котируется в 2.30, гостей — 3.00. Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.63.

    За ходом матча и live-коэффициентами можно следить тут. 0

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