ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Наполи» на последних минутах не удержал победу в Париже«Наполи» поставил под вопрос командный класс ПСЖ
  • 21:56
    • «Зенит» вырвал победу у «Бордо»
  • 21:51
    • «Милан» потерпел поражение от «Бетиса»
  • 21:49
    • Гол Уэлбека принес «Арсеналу» победу над «Спортингом»
  • 21:07
    • Ари выйдет в стартовом составе «Краснодара» на матч против «Стандарда»
  • 21:05
    • Ташаев и Игнатов — в старте «Спартака» на матч с «Рейнджерс»
    Все новости спорта

    «Рубин» первым вышел в четвертьфинал Кубка России

    Кубок России Футбол России Рубин Динамо
    Казанский «Рубин» одержал победу над московским «Динамо» в матче 1/8 финала Кубка России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Встреча, которая прошла на «Казань-Арене», завершилась со счетом 1:0.

    Победный гол подопечные Курбана Бердыева забили на 48-й минуте. Вячеслав Подберезкин с центра поля сделал заброс на Сердара Азмуна, тот ворвался в штрафную площадь и прокинул мяч мимо вратаря.

    Кубок России. 1/8 финала
    «Рубин» — «Динамо» — 1:0 (0:0)
    Гол: 1:0 — 48 Азмун«Рубин»: Бабурин, Навас, Устинов, Гранат, Сорокин, Подберезкин, Могилевец (Байрамян, 46), Коновалов, Кудряшов, Азмун (Бухаров, 80), Полоз (Уремович, 75)«Динамо»: Лещук, Евгеньев, Хольмен, Морозов, Шуньич, Москвичев, Мигел Кардозу (Грулев, 57), Соснин, Темников, Липовой (Терехов, 62), Луценко (Черных, 79)Предупреждения: Навас (26), Мигел Кардозу (33), Москвичев (54), Грулев (85), Темников (90+1), Терехов (90+2)

    «Рубин» первым вышел в четвертьфинал Кубка России. Его следующим соперником станет победитель пары «Локомотив» — «Енисей». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • От Черчесова до Жардима. На кого поставит «Спартак»?
  • Вчера в 19:46
    •
  • Прогноз
  • «Рейнджерс» — «Спартак»
  • 2.15
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем закончится для «Спартака» первый матч без Карреры?
  • «Рейнджерс» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Мера для «аристократов»: сколько забьет «Челси»
  • «Челси» — «БАТЭ». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Удержит ли «Краснодар» единоличное лидерство в группе J?
  • «Стандард» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Локомотив» остается с нулем Футбол Свет меркнет. «Локо» хоронит свои шансыДомашнее поражение «Локомотива» от «Порту» в Лиге чемпионов — в нашем обзоре прессы 16:220
  • 18:24
    • Панченко и Шунин остались в запасе «Динамо» на матч Кубка России с «Рубином»
  • 18:11
    • Свитолина победила Возняцки и вышла в полуфинал итогового турнира WTA
  • 15:57
    • СМИ: Погба готов вернуться в «Ювентус»
    «Магнитка» Хоккей КХЛ. «Магнитка» проиграла «Автомобилисту», «Локо» принимает «Трактор»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 25 октября 19:410
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Зенит» против французов, очередная попытка киевлян
  • 4.16
    •
  • 21:50
    • «Байер» проиграл в Цюрихе, «Лудогорец» поделил очки с АЕК
  • 21:30
    • Бердыев пока не думал о «Спартаке»
  • 21:21
    • Хохлов: Думаю, что сегодня молодые игроки неплохо выглядели
    Никита Кучеров Хоккей НХЛ. Кучеров принес победу «Тампе», Дадонов отличился за «Флориду»Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 25 октября 10:550
  • 16:07
    • Медведев одолел Сеппи и вышел в 1/4 финала в Базеле
  • 14:19
    • «Арсенал» и Кононов расторгнут контракт после 12 тура РПЛ
  • 14:03
    • Перес хотел уволить Лопетеги после победы над «Викторией»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие