Фрагмент матча
ФК «Рубин»
Встреча, которая прошла на «Казань-Арене», завершилась со счетом 1:0.
Победный гол подопечные Курбана Бердыева забили на 48-й минуте. Вячеслав Подберезкин с центра поля сделал заброс на Сердара Азмуна, тот ворвался в штрафную площадь и прокинул мяч мимо вратаря.
Кубок России. 1/8 финала
«Рубин» — «Динамо» — 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 — 48 Азмун«Рубин»: Бабурин, Навас, Устинов, Гранат, Сорокин, Подберезкин, Могилевец (Байрамян, 46), Коновалов, Кудряшов, Азмун (Бухаров, 80), Полоз (Уремович, 75)«Динамо»: Лещук, Евгеньев, Хольмен, Морозов, Шуньич, Москвичев, Мигел Кардозу (Грулев, 57), Соснин, Темников, Липовой (Терехов, 62), Луценко (Черных, 79)Предупреждения: Навас (26), Мигел Кардозу (33), Москвичев (54), Грулев (85), Темников (90+1), Терехов (90+2)
«Рубин» первым вышел в четвертьфинал Кубка России. Его следующим соперником станет победитель пары «Локомотив» — «Енисей». 0