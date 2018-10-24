Гончаренко: «Рома» играла хорошо, мы — тоже, но моментами

Главный тренер ЦСКАподелился впечатлениями после поражения от(0:3) в Лиге чемпионов и отметил, что армейцы получили полезный опыт.

«У меня нет какого-то большого разочарования игрой и результатом. Наша молодая команда приобретает все равно бесценный опыт в таких встречах, старается прибавлять.

Очень хорошую тренировку мы сегодня провели. "Рома" играла хорошо, мы — тоже, но моментами. До первого гола смотрелись неплохо.

После первого гола команда надломилась? Да, доля правды в этом есть. Но здесь не только психология. В принципе после любого пропущенного гола команде непросто. Весь вопрос в том, как долго ты восстанавливаешься.

Что собираемся поменять в ответном матче? Хороший вопрос. Впереди игра с "Краснодаром". А потом проанализируем это поражение перед ответной встречей с римлянами.

Для меня важно, что Помазун не растерялся. Несколько раз нас выручил. Мы неплохо смотрелись в начале встречи. Но не забывайте, что у нас играли молодые Сигурдссон, Ахметов, Обляков. Молодость тоже сказалась

Алан Дзагоев готов. Просто Алан, как и Чалов, и Чернов, и Ахметов, и Обляков много играют, получает большую нагрузку. Алан был в сборной. Хоть и не играл, но тренировался.

Поэтому мы решили выпустить его во втором тайме. Не считаю, что ошиблись. Так как Сигурдссон смотрелся в целом неплохо», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0