«Пари Сен-Жермен» — «Црвена Звезда»: счет 4:0 после первого тайма

Неймар
uefa.com
Хозяева вышли вперед на 20-й минуте, когда Неймар нанес идеальный удар со штрафного, направив мяч точно в верхний угол.
Спустя две минуты бразилец оформил дубль, в касание пробив под перекладину после скидки от Килиана Мбаппе.
Разгромным счет стал на 37-й минуте. Эдинсон Кавани подобрал мяч в штрафной, финтами ушел от трех соперников и пробил по воротам, сфера срикошетила и влетела в сетку.
Еще через пять минут отличился Анхель Ди Мария. Аргентинец замкнул подачу с фланга от Тома Менье.