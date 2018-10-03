«Пари Сен-Жермен» — «Црвена Звезда»: счет 4:0 после первого тайма

Футболистыпосле первого тайма матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов уверенно обыгрывают— 4:0.

Хозяева вышли вперед на 20-й минуте, когда Неймар нанес идеальный удар со штрафного, направив мяч точно в верхний угол.

Спустя две минуты бразилец оформил дубль, в касание пробив под перекладину после скидки от Килиана Мбаппе.

Разгромным счет стал на 37-й минуте. Эдинсон Кавани подобрал мяч в штрафной, финтами ушел от трех соперников и пробил по воротам, сфера срикошетила и влетела в сетку.

Еще через пять минут отличился Анхель Ди Мария. Аргентинец замкнул подачу с фланга от Тома Менье.

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