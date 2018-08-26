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    «Локомотив» и «Анжи» объявили стартовые составы

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    Стали известны стартовые московского «Локомотива» и махачкалинского «Анжи» на матч пятого тура российской Премьер-лиги.

    «Локомотив» и «Анжи» объявили стартовые составы
    «Локомотив» и «Анжи» объявили стартовые составы
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    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Лысов, Рыбусь, Игорь Денисов, Крыховяк, Фернандеш, Фарфан, Алексей Миранчук, Смолов.

    Запасные: Коченков, Медведев, Ротенберг, Идову, Михалик, Тарасов, Баринов, Жемалетдинов, Миранчук Ан., Эдер.

    «Анжи»: Дюпин, Белоруков, Гапон, Новосельцев, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Савичев, Рабиу, Чайковский, Маркелов.

    Запасные: Будаков, Сугробов, Удалый, Калошин, Ондуа, Глебов, Ахъядов, Мохаммад, Агаларов.

    Встреча состоится сегодня, 26 августа, начало в 19:00 по московскому времени. 0

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