«Локомотив» и «Анжи» объявили стартовые составы
ФК «Локомотив»
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Лысов, Рыбусь, Игорь Денисов, Крыховяк, Фернандеш, Фарфан, Алексей Миранчук, Смолов.
Запасные: Коченков, Медведев, Ротенберг, Идову, Михалик, Тарасов, Баринов, Жемалетдинов, Миранчук Ан., Эдер.
«Анжи»: Дюпин, Белоруков, Гапон, Новосельцев, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Савичев, Рабиу, Чайковский, Маркелов.
Запасные: Будаков, Сугробов, Удалый, Калошин, Ондуа, Глебов, Ахъядов, Мохаммад, Агаларов.
Встреча состоится сегодня, 26 августа, начало в 19:00 по московскому времени. 0