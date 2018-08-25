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    «Ювентус» победил «Лацио» в Турине

    Серия A Футбол Италии Ювентус Лацио Календарь Серии А
    Туринский «Ювентус» одержал домашнюю победу над римским «Лацио» (2:0) в матче 2-го тура итальянской Серии А.

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    Счет в матче был открыт хозяевами на 30-й минуте. Прошла скидка головой на радиус штрафной, а оттуда Миралем Пьянич слёту шикарно пробил в самый угол ворот. Стракоша даже в отчаянном прыжке не дотянулся до мяча.

    На 75-й минуте Канселу ворвался с мячом в штрафную гостей, прострелил вдоль ворот. Криштиану Роналду забить помешал голкипер, но помог португальцу за его спиной Марио Манджукич, который уже свой момент не упустилю

    «Юве» с 6 очками возглавляет таблицу, а «Лацио» пока не набрал ни одного очка — 19 очков. 0

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