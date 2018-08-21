СМИ: футболист «Аякса» Нури вышел из комы и узнает близких

Полузащитниквышел из комы после остановки сердца, сообщает The Sun.

По данным источника, он уже узнает близких и идет на контакт.

При этом брат футболиста уточнил, что Нури все еще не может двигаться, но с помощью врачей садится на инвалидную коляску.

Напомним, в июле 2017 года 21-летний Абдельхак Нури перенес сердечный приступ в товарищеской игре с «Вердером», получив необратимые повреждения мозга.

Родственники обвиняли клуб в том, что талантливому игроку не была оказана необходимая первая помощь, а расследование показало, что игрок мог избежать приступа, если бы ему установили дефибриллятор. 0