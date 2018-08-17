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    «Реал» возобновил интерес к форварду сборной Бразилии

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    Мадридский «Реал» возобновил интерес к нападающему ПСЖ и сборной Бразилии Неймару, сообщает sport.es.

    Неймар
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    Президент «сливочных» Флорентино Перес по итогу матча за Суперкубок УЕФА с «Атлетико», в котором «Реал» проиграл со счётом 2:4, принял решение начать срочные поиски замены форварду Криштиану Роналду, который этим летом перешел в «Ювентус» после девяти лет в мадридской команде.

    За бразильца «Реал» готов заплатить 300 миллионов евро.

    Переход может состояться, если только УЕФА наложит санкции на ПСЖ за нарушение финансового фэйр-плей. Дисциплинарное решение должно быть принято в конце августа. 0

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