«Реал» возобновил интерес к форварду сборной Бразилии

Мадридскийвозобновил интерес к нападающемуи сборной, сообщает sport.es.

Президент «сливочных» Флорентино Перес по итогу матча за Суперкубок УЕФА с «Атлетико», в котором «Реал» проиграл со счётом 2:4, принял решение начать срочные поиски замены форварду Криштиану Роналду, который этим летом перешел в «Ювентус» после девяти лет в мадридской команде.

За бразильца «Реал» готов заплатить 300 миллионов евро.

Переход может состояться, если только УЕФА наложит санкции на ПСЖ за нарушение финансового фэйр-плей. Дисциплинарное решение должно быть принято в конце августа. 0