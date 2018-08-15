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    Задача-минимум «Спартака» — четвертьфинал Лиги Европы

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    Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов прокомментировал итоговое поражение красно-белых от ПАОК (2:3 — на выезде, 0:0 — дома) в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов и озвучил цель, которая стоит перед главным тренером Массимо Каррерой в Лиге Европы.

    Массимо Каррера
    Массимо Каррера
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    «Вчера наш клуб потерпел болезненную неудачу и не сумел пройти в заключительный раунд квалификации Лиги чемпионов.

    По существу, все решил первый матч против ПАОК в Салониках, по ходу которого красно-белые имели преимущество в два мяча, но в итоге, увы, уступили — 2:3.

    В Москве, несмотря на нелепое нарушение и последующее удаление Луиса Адриано в первом тайме, наша команда выглядела достойно и даже вдесятером была ближе соперника к столь желанной победе.

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    • Спартаковцы сражались самоотверженно, отдали на поле все силы без остатка, и вряд ли у кого-то из болельщиков поднимется рука бросить камень в их огород.

    Что касается Луиса Адриано, то он публично извинился перед командой и ее многочисленными поклонниками. Однако это не отменяет того факта, что футболист подвел своих партнеров и клуб, за что будет наказан штрафными санкциями.

    Теперь нам предстоит выступление в групповом турнире Лиги Европы. Мы верим, что нашей команде и тренерскому штабу удастся решить поставленную задачу — дойти как минимум до четвертьфинала Лиги Европы.

    Полагаю, что нам по силам это сделать, тем более если поддержка наших болельщиков будет такой же мощной и эмоциональной, как во вчерашнем матче против ПАОК.

    Во многом именно благодаря энергии трибун игроки бились до конца, оказавшись в сложнейшей ситуации», — приводит слова Измайлова клубная пресс-служба.

    Напомним, «Спартак» узнает соперников по групповому раунду Лиги Европы на жеребьевке, которая состоится 31 августа в Монако.

    Его потенциальными соперниками являются «Челси», «Арсенал», «Милан» и «Лацио». Также красно-белые вновь могут сыграть с ПАОК. 0

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