Задача-минимум «Спартака» — четвертьфинал Лиги Европы

Вице-президент «Спартака»прокомментировал итоговое поражение красно-белых от(2:3 — на выезде, 0:0 — дома) в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов и озвучил цель, которая стоит перед главным тренеромв Лиге Европы.

«Вчера наш клуб потерпел болезненную неудачу и не сумел пройти в заключительный раунд квалификации Лиги чемпионов.

По существу, все решил первый матч против ПАОК в Салониках, по ходу которого красно-белые имели преимущество в два мяча, но в итоге, увы, уступили — 2:3.

В Москве, несмотря на нелепое нарушение и последующее удаление Луиса Адриано в первом тайме, наша команда выглядела достойно и даже вдесятером была ближе соперника к столь желанной победе.

Спартаковцы сражались самоотверженно, отдали на поле все силы без остатка, и вряд ли у кого-то из болельщиков поднимется рука бросить камень в их огород.

Что касается Луиса Адриано, то он публично извинился перед командой и ее многочисленными поклонниками. Однако это не отменяет того факта, что футболист подвел своих партнеров и клуб, за что будет наказан штрафными санкциями.

Теперь нам предстоит выступление в групповом турнире Лиги Европы. Мы верим, что нашей команде и тренерскому штабу удастся решить поставленную задачу — дойти как минимум до четвертьфинала Лиги Европы.

Полагаю, что нам по силам это сделать, тем более если поддержка наших болельщиков будет такой же мощной и эмоциональной, как во вчерашнем матче против ПАОК.

Во многом именно благодаря энергии трибун игроки бились до конца, оказавшись в сложнейшей ситуации», — приводит слова Измайлова клубная пресс-служба.

Напомним, «Спартак» узнает соперников по групповому раунду Лиги Европы на жеребьевке, которая состоится 31 августа в Монако.

Его потенциальными соперниками являются «Челси», «Арсенал», «Милан» и «Лацио». Также красно-белые вновь могут сыграть с ПАОК. 0