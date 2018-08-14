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    Мостовой: Проблемы у ПАОКа приличные

    Лига Европы Спартак ПАОК
    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «красно-белыми» и греческим ПАОКом.

    Александр Мостовой
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    «Если вспоминать первый матч, то проблемы у ПАОКа приличные. В первые 20 минут "Спартак" мог забить и больше двух мячей. ПАОК же забил "Спартаку" голы из-за индивидуальных ошибок, превосходства в игре не было. Да, красно-белые тоже смотрятся не очень хорошо. Но на стороне нашего клуба домашний стадион, болельщики, супер-мотивация. Для меня "Спартак" фаворит.

    Что касается состава, то не жду больших сюрпризов. Того же Максименко не стоит трогать, несмотря на ошибку в первом матче. Выбор у Карреры есть», — цитирует Мостового «Чемпионат».

    Первый матч между ПАОКом и «Спартаком» завершился волевой победой греческой команды со счетом 3:2. Ответная встреча состоится сегодня, 14 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 20:30 мск. 0

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