ПАОК усилился нападающим «Арсенала»

Чуба Акпом
besport.com
Соглашение с 22-летним англичанином рассчитано до 2021 года. Футболист будет выступать под 47-м номером.
В структурах «Арсенала» он находился с шести лет. За время выступления за «Арсенал» он неоднократно уходил в аренду в английские клубы. За основную команду «канониров» Акпом провел 12 матчей. В молодежной команде он забил 33 мяча в 50 играх.
Напомним, ПАОК в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с московским «Спартаком». Первая встреча состоится 8 августа в Салониках, ответная пройдет 14 в Москве.
🤝Τα πάντα σχετικά με την μεταγραφή του Τσούμπα #Akpom από το https://t.co/8645bAjjOM — https://t.co/ptC4Er1Wlw #PAOK #transfers #TheFutureIsHere pic.twitter.com/fPkr3u2cdU— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) 3 августа 2018 г.