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    ПАОК усилился нападающим «Арсенала»

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    ПАОК подписал контракт с нападающим лондонского «Арсенала» Чубой Акпомом, информирует официальный сайт греческого клуба.

    Чуба Акпом
    Чуба Акпом
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    Соглашение с 22-летним англичанином рассчитано до 2021 года. Футболист будет выступать под 47-м номером.

    В структурах «Арсенала» он находился с шести лет. За время выступления за «Арсенал» он неоднократно уходил в аренду в английские клубы. За основную команду «канониров» Акпом провел 12 матчей. В молодежной команде он забил 33 мяча в 50 играх.

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