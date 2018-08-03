ПАОК усилился нападающим «Арсенала»

подписал контракт с нападающим лондонского, информирует официальный сайт греческого клуба.

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Соглашение с 22-летним англичанином рассчитано до 2021 года. Футболист будет выступать под 47-м номером.

В структурах «Арсенала» он находился с шести лет. За время выступления за «Арсенал» он неоднократно уходил в аренду в английские клубы. За основную команду «канониров» Акпом провел 12 матчей. В молодежной команде он забил 33 мяча в 50 играх.

Напомним, ПАОК в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с московским «Спартаком». Первая встреча состоится 8 августа в Салониках, ответная пройдет 14 в Москве.

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