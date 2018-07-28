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    «Анжи» вырвал победу у «Урала»

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    Екатеринбургский «Урал» потерпел домашнее поражение от махачкалинского «Анжи» (0:1) в стартовом матче 1-го тура чемпионата России по футболу сезона 2018/19.

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    Единственный мяч был забит гостями на 83-й минуте. Румынский полузащитник «Анжи» Паул Антон обыграл Евсеева перед чужой штрафной и хлёстко пробил в дальний нижний угол. Годзюру помешал рикошет от газона, в итоге мяч оказался в воротах «Урала».

    Во втором туре «Урал» дома сыграет с московским «Динамо» (10 августа), «Анжи» на выезде встретится с «Уфой» (6 августа).

    РПЛ. 1-й тур
    «Урал» (Екатеринбург) — «Анжи» (Махачкала) — 0:1 (0:0)
    Гол: Антон, 83«Урал»: Годзюр, Кулаков, Балажиц, Динга, Меркулов (Юсупов, 87), Димитров, Емельянов, Егорычев (Евсеев, 63), Бикфалви, Эль-Кабир, Ильин«Анжи»: Дюпин, Удалый, Белоруков, Чансельор, Тетрашвили, Рабиу, Чайковский (Антон, 68), Кулик, Гиголаев, Ахъядов (Маркелов, 56), Мохаммад (Агаларов, 80)Предупреждения: Гиголаев, 24. Тетрашвили, 41. Рабиу, 52. Маркелов, 72. Динга, 90+3
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