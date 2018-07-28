«Анжи» вырвал победу у «Урала»

Екатеринбургскийпотерпел домашнее поражение от махачкалинского(0:1) в стартовом матче 1-го тура чемпионата России по футболу сезона 2018/19.

Единственный мяч был забит гостями на 83-й минуте. Румынский полузащитник «Анжи» Паул Антон обыграл Евсеева перед чужой штрафной и хлёстко пробил в дальний нижний угол. Годзюру помешал рикошет от газона, в итоге мяч оказался в воротах «Урала».

Во втором туре «Урал» дома сыграет с московским «Динамо» (10 августа), «Анжи» на выезде встретится с «Уфой» (6 августа).