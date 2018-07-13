Питана: Назначение на финал ЧМ-2018 сравнимо с тем, когда узнал, что стану отцом

В решающем матче турнира встретятся сборные Франции и Хорватии. Для Питаны эта встрече станет пятой на турнире.
«В эмоциональном плане в моей жизни редко случалось что-то подобное. Я испытываю невероятные ощущения, меня переполняют эмоции.
Я бы сравнил это с тем моментом, когда узнал, что стану отцом. И то, и другое подразумевает огромную ответственность и готовность жертвовать собой.
Каждый ребенок, который любит футбол, мечтает оказаться в финале Чемпионата мира. Наша команда много работала, чтобы заслужить это право.
Это одна из самых больших наград, которую можно получить в мире судейства. Теперь мы хотим достойно завершить свою работу.
Мы просто будем выполнять свою работу так же, как и делали это ранее. Как и всегда, мы будем очень сосредоточены на игре, ведь именно такое отношение к своему делу привело нас сюда», — приводит пресс-служба ФИФА слова Питаны. 0