Питана: Назначение на финал ЧМ-2018 сравнимо с тем, когда узнал, что стану отцом

Аргентинский арбитротметил, что может сравнить назначение на финал чемпионата мира-2018 с рождением ребенка.

В решающем матче турнира встретятся сборные Франции и Хорватии. Для Питаны эта встрече станет пятой на турнире.

«В эмоциональном плане в моей жизни редко случалось что-то подобное. Я испытываю невероятные ощущения, меня переполняют эмоции.

Я бы сравнил это с тем моментом, когда узнал, что стану отцом. И то, и другое подразумевает огромную ответственность и готовность жертвовать собой.

Каждый ребенок, который любит футбол, мечтает оказаться в финале Чемпионата мира. Наша команда много работала, чтобы заслужить это право.

Это одна из самых больших наград, которую можно получить в мире судейства. Теперь мы хотим достойно завершить свою работу.

Мы просто будем выполнять свою работу так же, как и делали это ранее. Как и всегда, мы будем очень сосредоточены на игре, ведь именно такое отношение к своему делу привело нас сюда», — приводит пресс-служба ФИФА слова Питаны. 0