Испания — Россия 1:1 по итогам основного времени

В Москве в «Лужниках» завершился второй тайм матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 между сборными

Команды обменялись голами в первом тайме, но по итогам второй половины игры победителя определить не смогли. Счет — 1:1, а игра продолжится в экстра-таймах.

Во втором тайме у россиян практически не было голевых моментов — команда Черчесова отошла к своим воротам и работала на удержание счета.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Тем не менее, у испанцев тоже мало что получалось, если не считать позиционные атаки. Тотальное владение мячом лишь несколько раз привело к опасным моментам во владениях сборной России.

Ближе к финальному свистку испанцы все активнее начали штурмовать ворота Игоря Акинфеева, а Диего Косту на острие заменил Яго Аспас. Самым опасным моментом стал удар Андреса Иньесты на 85-й минуте, когда Игорь Акинфеев спас Россию, в том числе и после добивания от Яго Аспаса. Серия угловых также не привела испанцев к голу.

Таким образом, сборная России удержала ничейный счет и перевела матч в экстра-таймы.

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