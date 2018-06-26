«Аякс» признал вину в деле Нури

Руководствопризнало свою ответственность за ситуацию с полузащитником, который перенес сердечный приступ и теперь вряд ли вернется к нормальной жизни.

«Мы сделали вывод, что оказанная Нури помощь на поле была недостаточной. Поэтому клуб несет ответственность за последствия. Я хочу извиниться перед семьей Нури за то, что мы долго отказывались менять свою позицию по данному вопросу», — цитирует пресс-служба исполнительного директора клуба Эдвина ван дер Сара.

Амстердамский клуб сперва, основываясь на мнении своих врачей и юристов, считал, что игроку была оказана надлежащая помощь.

21-летний марокканец, вероятно, никогда не сможет ходить, говорить и узнавать людей. Дефибриллятор для запуска сердца мог спасти игрока. 0