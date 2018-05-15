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    Стоцкий подписал контракт с «Краснодаром»

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    Дмитрий Стоцкий
    На фото:Дмитрий Стоцкий
    Первым новобранцем «Краснодара» в межсезонье официально стал полузащитник Дмитрий Стоцкий, информирует пресс-служба клуба.

    Теперь уже экс-игрок «Уфы» подписал с «горожанами» личный контракт, действие которого истекает в июне 2022 года.

    К своей новой команде 28-летний футболист присоединится 17 июня, когда стартует первый предсезонный сбор «Краснодара».

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    «Счастлив оказаться в таком большом, серьезном клубе. Для меня это совершенно точно шаг вперед.

    Надеюсь проявить здесь свои лучшие качества, завоевать место в составе и помочь "Краснодару" добиться лучшего результата в клубной истории», — сказал Стоцкий.

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