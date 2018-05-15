Стоцкий подписал контракт с «Краснодаром»

Первым новобранцем «Краснодара» в межсезонье официально стал полузащитник информирует пресс-служба клуба.

Теперь уже экс-игрок «Уфы» подписал с «горожанами» личный контракт, действие которого истекает в июне 2022 года.

К своей новой команде 28-летний футболист присоединится 17 июня, когда стартует первый предсезонный сбор «Краснодара».

«Краснодар» подтвердил договоренность о трансфере полузащитника «Уфы»

«Счастлив оказаться в таком большом, серьезном клубе. Для меня это совершенно точно шаг вперед.

Надеюсь проявить здесь свои лучшие качества, завоевать место в составе и помочь "Краснодару" добиться лучшего результата в клубной истории», — сказал Стоцкий.