Идову: ЧМ-2018 поможет улучшить ситуацию с расизмом в России

Российский и нигерийский защитник «Амкара»рассказал о расизме, с которым он сталкивался в России.

Темнокожий футболист, являющийся воспитанником «Зенита», вспомнил тренировку в питерском клубе, когда фанат позволил в его адрес оскорбления.

«Болельщик крикнул: "В цветах 'Зенита' нет чёрного. Что здесь происходит, почему ты в этой футболке?" Мой друг разозлился на это сильнее меня. Я же в ответ лишь улыбнулся.

Думаю, что большинство фанатов имитацией звуков обезьяны в адрес темнокожих футболистов во время матчей пытаются оказать на них психологическое давление, возможно, надеясь, что игрок не захочет продолжить игру.

А для кого-то это может быть просто забавно. Когда я иногда прогуливаюсь по улице и мне встречаются группа ребят или парень с девушкой, один из них может что-то пошутить, а остальные засмеются.

Ситуация действительно сильно изменилась. Россияне общаются с людьми из других стран, чаще бывают за границей и заводят там знакомства. Люди становятся позитивнее. Проведение чемпионата мира в России только поможет этой ситуации», — цитирует Идову «Советский Спорт» со ссылкой на AP.