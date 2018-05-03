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    Идову: ЧМ-2018 поможет улучшить ситуацию с расизмом в России

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    Брайан Идову
    На фото:Брайан Идову
    Российский и нигерийский защитник «Амкара» Брайан Идову рассказал о расизме, с которым он сталкивался в России.

    Темнокожий футболист, являющийся воспитанником «Зенита», вспомнил тренировку в питерском клубе, когда фанат позволил в его адрес оскорбления.

    «Болельщик крикнул: "В цветах 'Зенита' нет чёрного. Что здесь происходит, почему ты в этой футболке?" Мой друг разозлился на это сильнее меня. Я же в ответ лишь улыбнулся.

    Думаю, что большинство фанатов имитацией звуков обезьяны в адрес темнокожих футболистов во время матчей пытаются оказать на них психологическое давление, возможно, надеясь, что игрок не захочет продолжить игру.

    А для кого-то это может быть просто забавно. Когда я иногда прогуливаюсь по улице и мне встречаются группа ребят или парень с девушкой, один из них может что-то пошутить, а остальные засмеются.

    Ситуация действительно сильно изменилась. Россияне общаются с людьми из других стран, чаще бывают за границей и заводят там знакомства. Люди становятся позитивнее. Проведение чемпионата мира в России только поможет этой ситуации», — цитирует Идову «Советский Спорт» со ссылкой на AP.

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