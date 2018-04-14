Дриусси принес «Зениту» победу над «Анжи»

Единственный гол был забит на 36-й минуте. Паредес с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, Ерохин головой сбросил мяч на дальнюю штангу, Себастьян Дриусси удачно замкнул и мяч оказался в сетке.
Отметим, что во втором тайме травму получил голкипер питерцев Андрей Лунев.
После этого матча «Зенит» с 45 очками поднялся на третью строчку таблицы РФПЛ, а «Анжи» с 24 очками на 14-м месте.
Чемпионат России. 26-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Анжи» (Махачкала) — 1:0 (1:0)
Гол: Дриусси, 36 — угловой.«Зенит»: Лунев (Лодыгин, 77), Смольников, Мевля, Иванович, Кришито, Ерохин, Паредес, Краневиттер, Жирков, Заболотный (Полоз, 53), Дриусси (Ригони, 70).«Анжи»: Лория, Мусалов (Будковский, 84), Самарджич, Брызгалов, Полуяхтов, Данченко, Тетрашвили, Антон (Прудников, 65), Бакаев, Хубулов (Маркелов, 71), Лескано.Предупреждения: Смольников, 39. Хубулов, 44. Кришито, 52. Лодыгин, 86.