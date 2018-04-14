Дриусси принес «Зениту» победу над «Анжи»

Питерскийодержал домашнюю победу над махачкалинским(1:0) в матче 26-го тура российской Премьер-лиги.

Единственный гол был забит на 36-й минуте. Паредес с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, Ерохин головой сбросил мяч на дальнюю штангу, Себастьян Дриусси удачно замкнул и мяч оказался в сетке.

Отметим, что во втором тайме травму получил голкипер питерцев Андрей Лунев.

После этого матча «Зенит» с 45 очками поднялся на третью строчку таблицы РФПЛ, а «Анжи» с 24 очками на 14-м месте.