«Бетис» минимально обыграл «Жирону»

После этой игры у «Бетиса» — 49 очков и пятая позиция в турнирной таблице чемпионата Испании. У «Жироны» осталось 44 очка, команда располагается на восьмой строчке.

Встреча завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Победу «Бетису» принес гол Лоренсо Морона на 36-й минуте матча.

«Жирона» — «Бетис». Прогноз и ставки на матч 32-го тура испанской Примеры 13 апреля

Кике Сетьен ведет «Бетис» в Лигу Европы «Жирона» — «Бетис». Прогноз и ставки на матч 32-го тура испанской Примеры 13 апреля

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