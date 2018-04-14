«Бетис» минимально обыграл «Жирону»

Встреча завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Победу «Бетису» принес гол Лоренсо Морона на 36-й минуте матча.
Таким образом, «Бетис» одержал пятую подряд победу в чемпионате Испании.
После этой игры у «Бетиса» — 49 очков и пятая позиция в турнирной таблице чемпионата Испании. У «Жироны» осталось 44 очка, команда располагается на восьмой строчке.
Чемпионат Испании. 32-й тур
«Жирона» — «Бетис» — 0:1 (0:1)
Гол: Лорен Морон, 36 (0:1)«Жирона»: Буну, Хонас Ромалью, Эспиноса, Мохика (Сони, 86), Маффео (Адай, 46), Хуанпе, Борха (Лосано, 46), Порту, Пере Понс, Гранель, Стуани.«Бетис»: Дани Хименес, Барраган, Бартра, Манди, Фирпо, Хоакин (Кэмпбелл, 83), Хави Гарсия, Гуардадо, Руис, Леон (Тельо, 63), Лорен Морон (Санабрия, 74).Предупреждения: Хонас Ромалью, 7. Маффео, 14. Бартра, 42. Гуардадо, 48. Манди, 49. Лорен Морон, 58. Гранель, 86. Хави Гарсия, 89. Порту, 90+3. Адай, 90+3