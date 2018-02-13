«Бетис» обыграл «Депортиво» в первом матче Зеедорфа

Встреча, прошедшая в понедельник в Ла-Корунье, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Гол забил Лоренцо Морон Гарсия (54-я минута).
Эта встреча стала для «Депортиво» первой под руководством нового главного тренера Кларенса Зеедорфа. Зеедорф стал первым голландским наставником, проигравшим свой стартовый матч в чемпионате Испании.
Безвыигрышная серия «Депортиво» в чемпионате Испании составляет восемь матчей. В турнирной таблице галисийцы занимают 19-е место (17 очков), «Бетис» — восьмой (33 очка).
Чемпионат Испании. 23-й тур
«Депортиво» — «Бетис» — 0:1 (0:0)
Гол: Лорен Морон, 54.«Депортиво»: Мартинес, Крун-Дели (Москера, 77), Боведа, Хуанфран, Луизинью, Альбентоса, Вальверде (Борхес, 18), Адриан, Лукас, Баккали (Картабия, 61), Андоне.«Бетис»: Адан, Амат, Бартра, Манди, Фирпо, Хоакин, Гуардадо (Хави Гарсия, 83), Будебуз (Тельо, 64), Руис, Франсис Герреро, Лорен Морон (Леон, 75).Предупреждения: Баккали, 43. Альбентоса, 65.