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    «Бетис» обыграл «Депортиво» в первом матче Зеедорфа

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    «Бетис» обыграл «Депортиво»
    На фото:«Бетис» обыграл «Депортиво»
    «Бетис» победил «Депортиво» в 23-м туре чемпионата Испании.

    Встреча, прошедшая в понедельник в Ла-Корунье, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Гол забил Лоренцо Морон Гарсия (54-я минута).

    Эта встреча стала для «Депортиво» первой под руководством нового главного тренера Кларенса Зеедорфа. Зеедорф​ стал первым голландским наставником, проигравшим свой стартовый матч в чемпионате Испании.

    Безвыигрышная серия «Депортиво» в чемпионате Испании составляет восемь матчей. В турнирной таблице галисийцы занимают 19-е место (17 очков), «Бетис» — восьмой (33 очка).

    Чемпионат Испании. 23-й тур
    «Депортиво» — «Бетис» — 0:1 (0:0)
    Гол: Лорен Морон, 54.«Депортиво»: Мартинес, Крун-Дели (Москера, 77), Боведа, Хуанфран, Луизинью, Альбентоса, Вальверде (Борхес, 18), Адриан, Лукас, Баккали (Картабия, 61), Андоне.«Бетис»: Адан, Амат, Бартра, Манди, Фирпо, Хоакин, Гуардадо (Хави Гарсия, 83), Будебуз (Тельо, 64), Руис, Франсис Герреро, Лорен Морон (Леон, 75).Предупреждения: Баккали, 43. Альбентоса, 65.
    Сумасшествие наведается на «Риасор»«Депортиво» — «Бетис». Прогноз и ставки на матч 23-го тура испанского чемпионата по футболу 12 февраля
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