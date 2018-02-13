«Бетис» обыграл «Депортиво» в первом матче Зеедорфа

победилв 23-м туре чемпионата Испании.

Встреча, прошедшая в понедельник в Ла-Корунье, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Гол забил Лоренцо Морон Гарсия (54-я минута).

Эта встреча стала для «Депортиво» первой под руководством нового главного тренера Кларенса Зеедорфа. Зеедорф​ стал первым голландским наставником, проигравшим свой стартовый матч в чемпионате Испании.

Безвыигрышная серия «Депортиво» в чемпионате Испании составляет восемь матчей. В турнирной таблице галисийцы занимают 19-е место (17 очков), «Бетис» — восьмой (33 очка).