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    «Краснодар» уступил «Видеотону» в дебютном матче Шатова

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    ФК «Краснодар» уступил венгерскому «Видеотону» (0:1) в контрольном матче на сборе в Испании.

    Единственный гол был забит на 22-й минуте — точным ударом по воротам российской команды отметился Стопира.

    В этом матче за «быков» дебютировал Олег Шатов, арендованный у «Зенита» до конца текущего сезона с правом выкупа. 27-летний футболист вышел на замену вместо Романа Шишкина после первого тайма.

    Следующий контрольный матч на сборе подопечные Игоря Шалимова проведут 10 февраля. Соперником будет китайский клуб «Хэбей Чайна Форчун».

    Товарищеский матч
    «Краснодар» – «Видеотон» – 0:1 (0:1)
    Гол: Стопира, 22 (0:1).«Краснодар»: Адамов, Янбаев, Мартынович, Рамирес, Татаев, Каборе (Шишкин, 23. Шатов, 46), Жоаузинью, Жигулев, Воробьев, Иван, Бутенко.
    В другом товарищеском матче екатеринбургский «Урал» обыграл «Гомель» со счетом 5:2.

    К 55-й минуте уральцы проигрывали со счетом 0:2, но сумели переломить ход матча. По дублю оформили Алексей Евсеев и Владимир Ильин, еще один гол забил Георгий Чантурия.

    Товарищеский матч
    «Урал» – «Гомель» – 5:2 (0:1)
    Голы: Конате, 12 (0:1). Волков, 55 (0:2). Ильин, 58 (1:2). Ильин, 60 (2:2). Евсеев, 67 (3:2). Чантурия, 74 – с пенальти (4:2). Евсеев, 80 (5:2).«Урал»: Годзюр, Данцев, Балажиц, Динга, Кулаков, Димитров, Евсеев, Бумаль, Ильин, Егорычев, игрок на просмотре (Чантурия, 46).
    Махачкалинский «Анжи» провёл заключительный контрольный матч на втором сборе, обыграв минское «Динамо» — 2:0.

    На 50-й минуте новичок «Анжи» Пауль Антон счёт открыл, а на 84-й окончательный результат установил Хуан Лескано.

    Отметим, что «Анжи» одержал четвёртую победу в четырёх контрольных матчах и ни разу не пропустил.

    Товарищеский матч
    «Анжи» – «Динамо Мн» – 2:0 (0:0)
    Голы: Антон, 50 (1:0). Лескано, 84 (2:0).«Анжи»: Лория (Будаков, 46), Полуяхтов (Армаш, 59), Тетрашвили (Эльмурзаев, 59), Самарджич (Бакаев, 59), Брызгалов, Антон (Чайковский, 59), Глебов (Лескано, 59), игрок на просмотре (Яковлев, 67), Маркелов (Иванченко, 59), Прудников (Калмыков, 59), Будковский (Поку, 59).
    В очередном контрольном матче на сборе в Турции «Тосно» потерпел поражение от «Иртыша» из Павлодара — 0:1.

    Игра проходила в формате два тайма по 30 минут. Единственный гол был забит с пенальти на 57-й минуте.

    Весь матч в составе «Тосно» отыграл нападающий Павел Погребняк, который находится на просмотре в команде из Ленинградской области.

    Товарищеский матч
    «Тосно» (Тосно, Россия) — «Иртыш» (Павлодар, Казахстан) — 0:1 (0:0)
    Гол: 57 (с пенальти, 0:1)«Тосно»: Лукичев, Сухарев, Буйволов, Дудиев, Кутин, Галиулин, Карницкий, Трошечкин, Быстров, Рикардиньо (Мухаметшин, 48), Погребняк.
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