Пантожа установил 3 новых рекорда, благодаря победе над Кара-Франсом

Действующий чемпион UFC в наилегчайшем весепо окончании турнира UFC 317 после победы сабмишном в третьем раунде надпобил сразу 3 рекорда:

1. Пантожа четыре раза защитил титул, что является рекордом среди действующих чемпионов промоушена

2. 14 побед Пантожи в боях UFC в наилегчайшем весе — это рекорд в истории дивизиона

3. Восемь досрочных побед Александре в боях UFC в наилегчайшем весе — рекордное количество в истории дивизиона.

Пантожа сейчас идет на серии из восьми выигранных поединков кряду. Бразилец в 2023 году отобрал титул у Морено, победив его раздельным решением. Далее в статусе чемпиона Александре одолел Ройвала, Эрцега, Асакуру и Кара-Франса.