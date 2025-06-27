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    Бой Рахмонова против Мухаммада в разработке на UFC 320

    Бои ММА UFC Шавкат Рахмонов Леон Эдвардс Джек Маддалена Белал Мухаммад
    Непобежденный боец из Казахстана Шавкат Рахмонов на UFC 320 в октябре может подраться за статус претендента на титул в полусреднем весе с бывшим чемпионом Белалом Мухаммадом.

    Шавкат Рахмонов
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    Шавкат Рахмонов

    В последний раз «Номад» выступал в конце прошлого года. Тогда Рахмонов одолел единогласным решением судей представителя Ирландии Иэна Гэрри, нанеся ему первое поражение в ММА.

    После боя Шавкат получил травму ноги. Белал Мухаммад в предыдущем поединке уступил по очкам Джеку Маддалене и лишился титула в категории до 77 кг.

    Для американского бойца это был первый проигрыш за 12 поединков. Напомним, что до поражения Маддалене Белал одолел по очкам Леона Эдвардса, отобрал у него пояс.

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