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    Двалишвили обошел Джонса в рейтинге лучших бойцов UFC

    Бои ММА UFC Сборная России Чарльз Оливейра Ислам Махачев Арман Царукян Мераб Двалишвили Шон О'Мэлли Джон Джонс Азамат Мурзаканов Кевин Холлэнд
    По окончании турнира UFC 316 в рейтингах промоушена произошли очередные изменения. Чемпион легчайшего веса Мераб Двалишвили после досрочной победы над Шоном О’Мэлли в реванше обошел Джона Джонса в списке Р4Р, став вторым.

    Мераб Двалишвили
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    Мераб Двалишвили

    «Баунс» опустился на третью позицию. Первым номером по-прежнему является Ислам Махачев. Также в топ-15 рейтинга вне зависимости от весовых категорий вернулись Чарльз Оливейра и Арман Царукян.

    Они занимают 14-ю и 15-ю строчки. В наилегчайшем весе Джон Ван ворвался в топ-10, и теперь идет десятым. В дивизионе до 61 кг. Марио Баутиста после победы по очкам над Патчи Миксом поднялся на девятое место.

    Азамат Мурзаканов расположился на 11-й позиции в полутяжелом весе. Кевин Холлэнд потеснил Висенте Люке с 14-й строчки в полусреднем дивизионе после досрочной победы над ним.

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