Двалишвили обошел Джонса в рейтинге лучших бойцов UFC

По окончании турнира UFC 316 в рейтингах промоушена произошли очередные изменения. Чемпион легчайшего весапосле досрочной победы надв реванше обошелв списке Р4Р, став вторым.

«Баунс» опустился на третью позицию. Первым номером по-прежнему является Ислам Махачев. Также в топ-15 рейтинга вне зависимости от весовых категорий вернулись Чарльз Оливейра и Арман Царукян.

Они занимают 14-ю и 15-ю строчки. В наилегчайшем весе Джон Ван ворвался в топ-10, и теперь идет десятым. В дивизионе до 61 кг. Марио Баутиста после победы по очкам над Патчи Миксом поднялся на девятое место.

Азамат Мурзаканов расположился на 11-й позиции в полутяжелом весе. Кевин Холлэнд потеснил Висенте Люке с 14-й строчки в полусреднем дивизионе после досрочной победы над ним.