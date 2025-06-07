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    Висенте Люке: У Махачева есть все шансы стать чемпионом в полусреднем весе

    Бои ММА UFC Сборная России Ислам Махачев Джек Маддалена
    Боец полусреднего веса UFC Висенте Люке считает, что Ислам Махачев способен отобрать титул у чемпиона их дивизиона Джека Маддалены.

    Висенте Люке
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    Висенте Люке

    «Его борцовские навыки невероятно отточены. Что касается роста, он не такой высокий, но, если он компенсирует это своей первоклассной борьбой, я думаю, у него не будет проблем в этом дивизионе.

    Конечно, драться в полусреднем весе это другое, мы сильнее. По ходу боя, в трех или пяти раундах, может быть сложнее. Это имеет значение. Мы, несомненно, бьем сильнее, чем ребята в 155 фунтах.

    Если Махачев не сможет сократить дистанцию, это может стать проблемой. Посмотрим, как пройдет его бой с Джеком. Махачев очень крепкий, так что у него есть все шансы стать чемпионом, но ему придется потрудиться», — отметил Люке.

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