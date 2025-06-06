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    Томпсон объяснил, за счет чего Бакли победит Усмана

    Бои ММА UFC Камару Усман Хоакин Бакли
    Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Стивен Томпсон считает Хоакина Бакли фаворитом в бою с Камару Усманом.

    Хоакин Бакли
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    Хоакин Бакли

    «Бакли в ударе. Парень голоден, у него отличная борьба. Вы видели, что он сделал с Колби Ковингтоном. Я думаю, что это будет тяжелая ночь для них обоих. Но я думаю, что Камару Усман будет делать те же старые выпады, бить по ногам, может быть, немного боксировать.

    Но Хоакин развивается каждый раз, когда я вижу его в бою, так что именно это, безусловно, сделает их бой таким интересным. Бакли этого хотел. Он хотел подняться в рейтинге, а Камару Усман немного опустился, но он все еще в полусреднем весе и входит в пятерку лучших. Я склоняюсь к тому, что выиграет Бакли»

    Бой Усмана и Бакли возглавит кард турнира в Атланте 14 июня. Хоакин подходит к этой встрече на серии из шести выигранных поединков кряду.

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