Томпсон объяснил, за счет чего Бакли победит Усмана

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весефаворитом в бою с

«Бакли в ударе. Парень голоден, у него отличная борьба. Вы видели, что он сделал с Колби Ковингтоном. Я думаю, что это будет тяжелая ночь для них обоих. Но я думаю, что Камару Усман будет делать те же старые выпады, бить по ногам, может быть, немного боксировать.

Но Хоакин развивается каждый раз, когда я вижу его в бою, так что именно это, безусловно, сделает их бой таким интересным. Бакли этого хотел. Он хотел подняться в рейтинге, а Камару Усман немного опустился, но он все еще в полусреднем весе и входит в пятерку лучших. Я склоняюсь к тому, что выиграет Бакли»

Бой Усмана и Бакли возглавит кард турнира в Атланте 14 июня. Хоакин подходит к этой встрече на серии из шести выигранных поединков кряду.