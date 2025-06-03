Стив Эрцег и Алекс Перез подерутся на UFC Vegas 109 в августе

Стив Эрцег Фото: globallookpress.com
Алекс подходит к этой встрече в статусе седьмого номера рейтинга дивизиона. В предыдущем поединке он проиграл техническим нокаутом во втором раунде Татсуро Таире из-за травмы колена.
На дистанции в 5 поединков у американского бойца 4 поражения и только одна победа. Стив сейчас располагается на девятой строчке в ростере наилегчайшей весовой категории.
Три последних боя австралиец проиграл. Уступил единогласным решением Брэндону Морено, упал в нокаут в первом раунде от Кая Кара-Франса, потерпел поражение по очкам в титульнике от Александре Пантожи.