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    Махачев о Соннене: Средний боец, дошедший до вершины, благодаря оскорблениям

    Бои ММА UFC Сборная России Ислам Махачев Белал Мухаммад Джек Маддалена Илия Топурия
    Бывший чемпион UFC в легком дивизионе Ислам Махачев ответил именитому ветерану ММА Чейлу Соннену на критику за отказ от боя с Илией Топурией.

    Ислам Махачев
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    Ислам Махачев

    «Погоня за шумихой и деньгами — это не то же самое, что погоня за величием в спорте. Но среднестатистический спортсмен, который проложил себе путь к вершине с помощью дешевых оскорблений, этого не поймет. Так что, пожалуйста, сядь и посмотри, как это делают другие, дядя Чейл»

    Напомним, что накануне Махачев оставил пояс в легком дивизионе вакантным, объявив о своем переходе в полусредний вес.

    В следующем поединке россиянин подерется за второй титул в категории до 77 кг с новым чемпионом Джеком Маддаленой, недавно выигравшим бой по очкам у Белала Мухаммада.

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