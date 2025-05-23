Махачев о Соннене: Средний боец, дошедший до вершины, благодаря оскорблениям

Бывший чемпион UFC в легком дивизионе ответил именитому ветерану ММАна критику за отказ от боя с

«Погоня за шумихой и деньгами — это не то же самое, что погоня за величием в спорте. Но среднестатистический спортсмен, который проложил себе путь к вершине с помощью дешевых оскорблений, этого не поймет. Так что, пожалуйста, сядь и посмотри, как это делают другие, дядя Чейл»

Напомним, что накануне Махачев оставил пояс в легком дивизионе вакантным, объявив о своем переходе в полусредний вес.

В следующем поединке россиянин подерется за второй титул в категории до 77 кг с новым чемпионом Джеком Маддаленой, недавно выигравшим бой по очкам у Белала Мухаммада.