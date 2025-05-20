Моралес потеснил Бернса с восьмой позиции в рейтинге полусреднего веса UFC

По окончании турнира UFC Vegas 106 в рейтингах промоушена произошли ряд очередных изменений.потеснилс восьмой строчки в ростере полусреднего веса после очного боя с ним.

Напомним, что в рамках главного события вечера в Лас-Вегасе непобежденный мексиканец выиграл нокаутом уже в первом раунде.

Бернс после поражения опустился на десятую позицию в рейтинге категории до 77 кг. Для бразильского спортсмена это уже четвертый проигранный поединок кряду.

Ранее он уступил досрочно действующему чемпиону дивизиона Джеку Маддалене, а также его одолели по очкам экс-обладатель титула Белал Мухаммад и нынешний первый номер Шон Брэди.