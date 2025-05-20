Моралес потеснил Бернса с восьмой позиции в рейтинге полусреднего веса UFC

Майкл Моралес и Гилберт Бернс Фото: globallookpress.com
Напомним, что в рамках главного события вечера в Лас-Вегасе непобежденный мексиканец выиграл нокаутом уже в первом раунде.
Бернс после поражения опустился на десятую позицию в рейтинге категории до 77 кг. Для бразильского спортсмена это уже четвертый проигранный поединок кряду.
Ранее он уступил досрочно действующему чемпиону дивизиона Джеку Маддалене, а также его одолели по очкам экс-обладатель титула Белал Мухаммад и нынешний первый номер Шон Брэди.