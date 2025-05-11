Мухаммад и Маддалена получили бонус за бой вечера на UFC 315

Титульный поединок в полусредней весовой категории с участиембыл признан «боем вечера» на прошедшем UFC 315 в Монреале.

Каждый из участников главного события получил бонус от промоушена в размере 50 000 долларов. Их поединок продлился все 5 раундов и завершился победой Маддалены по очкам, ставшего новым чемпионом.

Также бонус за лучшее выступление вечера получила Жасмин Ясудавичус, одолевшая Джессику Андраде в первом раунде сабмишном.

Еще одним обладателем 50 000 долларов стал очередной местный боец Марк-Андре Баррио. Канадец в рамках среднего дивизиона нокаутировал Бруно Силву в первом раунде.