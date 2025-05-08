Бой Долидзе и Эрнандеса возглавит турнир UFC FightNight 9 августа

Топовый боец среднего дивизиона UFCпроведет очередной поединок против. Их противостояние возглавит турнир UFC FightNight 9 августа.

Долидзе сейчас идет на серии из трех выигранных поединков кряду. В последнем бою он одолел единогласным решением судей Марвина Веттори в реванше.

До этого победил Кевина Холлэнда и бывшего представителя топ-10 полутяжелого дивизиона Энтони Смита. Эрнандез располагается на девятой строчке в ростере весовой категории до 84 кг.

Американец ранее одолел техническим нокаутом в пятом раунде Мишеля Перейру. Также победил досрочно и Романа Копылова. Эрнандез не проигрывает на протяжении пяти встреч в UFC.