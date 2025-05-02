Бакли: Я побью Усмана с Мухаммадом и стану самой большой звездой UFC

Шестой номер рейтинга полусреднего дивизиона UFCуверен, что в ближайшее время станет главным лицом промоушена.

«Как только я выиграю у Камару Усмана, я захочу получить пояс. Надеюсь, что в ближайшем титульном поединке победит Белал, потому что, если выиграет Маддалена, я уже знаю, что UFC предпримет дальше.

Так что я надеюсь, что Белал победит. Как только он победит, я отниму у него титул, а затем стану самой большой звездой в UFC. Сейчас все говорят о том, что в UFC сейчас нет звезд, а если и есть, то они либо проиграли, либо каким-то образом облажались.

Так что я действительно чувствую, что это моя возможность по-настоящему проявить себя. И снова я должен выйти в клетку, доминировать в следующем бою и добыть победу нокаутом», — заявил Бакли.