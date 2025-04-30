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    Сен-Пьер посоветовал Аспиналлу не ждать Джонса и принять другой бой

    Бои ММА UFC Джон Джонс Том Аспиналл
    Легендарный боец ММА Жорж Сен-Пьер, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, высказался о ситуации с поединком Тома Аспиналла и Джона Джонса.

    Том Аспиналл
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    Том Аспиналл

    «Я думаю, Тому нужно сосредоточиться на следующей задаче. Я помню, как проиграл Мэтту Серре и совершил ошибку, пытаясь сосредоточиться на нем, чтобы немедленно отомстить. Но до этого у меня было несколько других боев. И если он сосредоточен только на Джоне Джонсе, а Джон Джонс не возвращается сразу, значит, он сосредоточен не на том, на чем нужно.

    Асппиналу нужно задуматься о том, что будет дальше, о следующем шаге. Потому что все остальное — это отвлекающие факторы. То, что нужно сделать, будет сделано. Я не знаю, что думает Джон, но как болельщик я бы хотел увидеть этот бой. Потому что с точки зрения наследия и достижений Джон Джонс — лучший.

    И я понимаю Тома, он хочет победить лучшего, но теперь все зависит от Джонса. Если Джон все еще хочет этого боя, если он получит справедливую компенсацию, то все в силе. Но Тому не стоит зацикливаться на этом, потому что он тратит много энергии, сосредотачиваясь на бое с Джонсом», — заявил Сен-Пьер.

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