Мойкано о бое с Царукяном: Легкие деньги для меня

Бывший претендент на титул UFC в легком весе, занимающий десятую строчку в рейтинге, в своих соцсетях бросил вызов

«Из-за Царукяна в легком весе происходит что-то непонятное. Он испортил всем настроение. Однако благодаря нему я уже заработал немало денег. Теперь я хочу подраться и с Арманом. Этот поединок — легкие деньги для меня»

Царукян в январе должен был драться за титул в легком весе с Исламом Махачевым, однако снялся с поединка из-за проблем со спиной, появившихся в процессе весогонки.

Тогда Мойкано, у которого в том же карде был назначен бой с Бенеилом Дариушем, по решению UFC, заменил Армана в главном событии вечера. Поединок с Махачевым закончился для Ренато поражением сабмишном в первом раунде.