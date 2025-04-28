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    Мойкано о бое с Царукяном: Легкие деньги для меня

    Бои ММА UFC Сборная России Бенэил Дариуш Арман Царукян Ислам Махачев Ренато Мойкано
    Бывший претендент на титул UFC в легком весе Ренато Мойкано, занимающий десятую строчку в рейтинге, в своих соцсетях бросил вызов Арману Царукяну.

    Арман Царукян (слева)
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    Арман Царукян (слева)

    «Из-за Царукяна в легком весе происходит что-то непонятное. Он испортил всем настроение. Однако благодаря нему я уже заработал немало денег. Теперь я хочу подраться и с Арманом. Этот поединок — легкие деньги для меня»

    Царукян в январе должен был драться за титул в легком весе с Исламом Махачевым, однако снялся с поединка из-за проблем со спиной, появившихся в процессе весогонки.

    Тогда Мойкано, у которого в том же карде был назначен бой с Бенеилом Дариушем, по решению UFC, заменил Армана в главном событии вечера. Поединок с Махачевым закончился для Ренато поражением сабмишном в первом раунде.

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